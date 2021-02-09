"جي بي أوتو" تبيع 300 ألف سهم خزينة

كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام شركة جي بي أوتو، بتنفيذ عملية بيع أسهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء ، أنها قامت بببع 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة الاثنين.





وحققت شركة جي بي أوتو، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 794.77 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 174.07 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



