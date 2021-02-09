"جي بي أوتو" تبيع 300 ألف سهم خزينة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:32 ص
جي بي أوتو
جي بي أوتو
نيفين سمير
كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام شركة جي بي أوتو، بتنفيذ عملية بيع أسهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين.
 وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء ، أنها قامت بببع 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة الاثنين.

وحققت شركة جي بي أوتو، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 794.77 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 174.07 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال ذات الفترة إلى 16.11 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 18.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

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