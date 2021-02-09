ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:31 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
تحدث رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن ردة فعل جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ.

وخسر الأهلي من بايرن ميونخ بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية: "انفانتينو أشاد بمستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية".

وأكمل: "الفوارق كبيرة جدا بين الكرة في مصر وألمانيا، ونسعى للحفاظ على المستوى الموجود في الفترة المقبلة".

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