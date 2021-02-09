"فاضي شوية" لـ حمزة نمرة تتخطى ٤٥ مليون مشاهدة عبر يوتيوب

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نجحت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة في تحقيق نجاحًا كبيرًا عبر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث تخطت عدد مشاهدتها لـ45 مليون مشاهدة.



أغنية"فاضي شوية"من كلمات خليل عز الدين، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب، جيتار مصطفى أصلان.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "آه يا سلام، سيبنا الوقت يعدي أوام، ما حسبناش اللحظة الجاية، دا اسمه كلام، عيشنا العمر نربّي حمام، بس نسينا نقوّم غيّة، ومايهمكش عادي، اسمع مني الساعة دي، مش وقت عتاب أو لوم، فيها إيه لو نرجع تاني، وبدل ما تكون وحداني، تسندني معاك ونقوم، فاضي شوية، نشرب قهوة فى حتة بعيدة، اعزمني على نكتة جديدة، وخلّي حساب الضحك عليّا".



وفي سياق آخر، طرح حمزة نمرة مؤخرًا أغنية "القصة واللي كان"، وهي عاشر أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مولود سنة 80".