حاملتا طائرات أمريكيتان تجريان تدريبات في بحر الصين الجنوبي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:25 ص
بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي
وكالات

أجرت حاملتا طائرات أمريكيتان، صباح اليوم الثلاثاء، تدريبات في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أطلق الجيش الصيني، صاروخين في بحر الصين الجنوبي، من بينهما "قاتل حاملات الطائرات"، الذي يعتقد محللون عسكريون أنه ربما تم تطويره لمهاجمة القوات الأميركية في المنطقة.

 

وأكدت السلطات الصينية، بعد إطلاق الصاروخ، أن الجيش لن يدع الولايات المتحدة تثير المشاكل، ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

 

وبحسب الصحيفة الصينية، استهدف صاروخا "دي إف-26 بي" و"دي إف-21 دي"، اللذان أطلقا الأربعاء، منطقة تقع بين جزيرة هاينان الجنوبية وجزر باراسيل.

 

وقد أفادت وكالة الأسوشيتد برس، بأن عمليات الإطلاق جاءت بعد شكاوى صينية من دخول طائرة تجسس أميركية "منطقة حظر طيران" أعلنتها بكين خلال مناورة عسكرية قبالة ساحلها الشمالي.

 

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