البرازيل تسجل 636 وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، 636 وفاة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 232170.

 

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ أكثر من 9.5 مليون حالة.

 

وشهدت البرازيل، تراجعًا كبيرًا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ 23439 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد الإصابات في اليوم السابق 26845.

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