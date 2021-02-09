التضامن تطلق برنامج تدريب الرائدات الريفيات اليوم

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تعقد وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فاعليات إطلاق برنامج تدريب الرائدات الريفيات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين لوزارة التضامن الإجتماعي في إطار البرنامج الوطني "الألف يوم الأولى"، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعجوزة.



ويأتي ذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يهدف التدريب لتطوير قدرات العاملين على تقديم المشورة والمتابعة وزيادة المعرفة الغذائية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية.



