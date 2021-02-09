محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف الميادين بعدد من مدن المحافظة

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية تابع خلالها عدد من مشروعات الرصف وتطوير الميادين بمدن بنها وطوخ وقليوب.



يأتي ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للقليوبية، وفي إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.



بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، وتابع أعمال رصف الكورنيش ببلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، كما تابع المحافظ أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار.



وشدد الهجان على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.



واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق "كفر الجزار - ورورة - ميت الحوفيين"، وجرى توسعة الطريق بعرض 11 متر بطول 2.8 كم٢، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 13% باعتماد مالي 9.5 مليون جنيه.



وخلال تفقد المحافظ أعمال الرصف وجه بإنشاء بلدورات على جانبي الطريق وإنارة الأعمدة وزراعة الطريق بالأشجار والنخيل.



واستكمل المحافظ جولته بمركز بنها، وتابع أعمال رصف وتدبيش طريق طحلة إلى خط 13 (نسبة تنفيذ 5%)، باعتماد مالي 2.9 مليون جنيه بطول 700 متر٢ وهو طريق إنشاء جديد، وجرى تغطية الترعة ورصف الطريق وتوسعته ليصل عرض الطريق إلى 8 متر لربط خط 13 بقرية طحلة.



كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان كاميليا ووابور الثلج، موجها بدفع الأعمال، مشيرًا أن تصميم تلك الميادين سيحدث سيولة وانفراجة مروريه كبيرة، وجرى توسعة الطريق واستحداث فتحات مرورية لحل أزمات كان يعاني منها المواطنين في التصميمات القديمة.



وأكد الهجان، أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على راحة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير بيئة مناسبة وحياة تليق بهم.



وأكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق مدخل ومخرج بنها القبلي عند مساكن طابا بطول 3.7 كيلو متر بتكلفة 40 مليون جنيه، ويقوم على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري، وتابع المحافظ أعمال الرصف ووجه بدفع الأعمال واستكمال أعمال الإنارة والتشجير بالشارع، والعمل على تحسين الواجهة الحضارية للطريق باعتباره مدخلا مهما لمدينة بنها.



وتابع المحافظ الجولة بمدينة طوخ، جرى خلالها تفقد أعمال الرصف من كوبري السد على مصرف القليوبية بنامول بطوخ (نسبة التنفيذ 20%) بتكلفة مالية تصل إلى 7.5 مليون جنيه، موجها بمتابعة أعمال الرصف والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من خلال لجنة هندسية مختصة لإستلام الطريق، وفق ما جرى الإتفاق عليه بالمقايسات المطلوبة، وتكثيف الأعمال بالموقع لتسليم الطريق حسب الجداول الزمنية المحددة.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب (نسبة التنفيذ 7%)، موجها بدفع الأعمال والعمل على تيسير الحركة المرورية بالميدان أثناء أعمال التطوير، مشددا على سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.