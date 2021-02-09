أول تعليق من سيميوني بعد التعادل مع سيلتا فيجو بالليجا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
سلط مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، عقب التعادل 2-2 مع سلتا فيغو، الضوء على أن فريقه تلقى 10 أهداف خلال آخر 10 مباريات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك "أمور إيجابية وأخرى سلبية" بعد اللقاء.
وأوضح "ينبغي النظر إلى الأرقام وتأملها ودراستها والاهتمام بها. ومن المؤكد أننا نستقبل الكثير من الأهداف في هذه المباريات. سيكون علينا التحسن في جزء مهم من الفريق ليس في أفضل حالاته الآن"، خلال المؤتمر الصحافي.
ورأى المدرب الأرجنتيني أن التعادل نتيجة عادلة حيث اعترف "لم نستحق الهدف الأول خلال الوقت الإضافي من الشوط الأول وردوا هم بهدف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني".
وأثنى سيميوني على منافسه قائلا "يلعب سلتا فيغو على نحو رائع، يقدم كرة قدم متكاملة. أظن أنه لم تسنح فرص عديدة للتهديف سواء لنا أو لهم، لكنهم تفوقوا علينا من حيث الانتشار".
وتابع "نحن في فترة حرجة بالنسبة للمجتمع والعالم، معقدة للغاية. نريد الحفاظ على أنفسنا. نحن مستعدون لحدوث ذلك لدينا، هناك لاعبين ينتظرون الفرصة كي يحسنوا استغلالها وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين كي يلحقوا بالفريق ويواصلوا المنافسة".
وكانت قائمة مصابي الأتلتي تضم كل من جواو فيليكس وموسى ديمبيلي وماريو إرموسو، ولحق بهم الاثنين إكتور إيريرا وتوماس ليمار.

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