نشرة مرور "الفجر".. انتشار الخدمات بشوارع القاهرة والجيزة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة


شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية النسبية، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.


كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.



وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.


وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.


وشهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.


ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.


وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.



استملت الإدارة العامة للمرور، أجهزة قياس سرعة متطورة من أجل استعمالها في مراقبة سرعة المركبات على الطرقات السريعة وداخل المدن، في إطار مخططات وزارة الداخلية للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي.


وحسب المعلومات التقنية المتوفرة، فإن وزارة الداخلية استلمت أجهزة رادار جديدة تسمى "ساهر" تمكن ضابط المرور من مراقبة سرعة المركبة ويفصل حتى 8 حارات مرور، والجودة الليلية للصورة حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر، كما أنها تسمح من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط.


ليس هذا فقط، بل فإن هذه الرادارات التي تعمل بالليل أيضا ستكمن الرادارات الجديدة من التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية.


وتم تركيب تلك الرادارات في طرق عديدة وجار خلال أيام استكمال وضعه في الطرق الآتية وبأكثر من رادار والطرق هي: طريق السويس - محور المشير (NA) - محور المشير الجديد الواصل من الـNA حتى أمن الدولة - التسعين الشمالي - التسعين الجنوبي - طريق المطار - كوبري أكتوبر - الكورنيش - صلاح سالم - محاور القاهرة الجديدة.


كما سيتم إرسال المخالفات على الهاتف المحمول، بعد ارتكاب المخالفات بدقائق، وسوف يتم وضعها مباشرة في الملف الإلكتروني الخاص بمرتكب المخالفة.

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