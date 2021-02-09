مرض غامض ينتشر في دولة أفريقية ويقتل 15 شخصا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:25 ص
مرض غامض - صورة أرشيفية
مرض غامض - صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في تنزانيا، اليوم الثلاثاء، مقتل 15 شخصا على الأقل، جراء إصابتهم بعدوى مجهولة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقالت السلطات الصحية في تنزانيا، إن أكثر من 50 آخرين يعانون من غثيان وتقيئ فيه دم، ويتلقون العلاج في المستشفيات.

 

ومن جانبه أوضح كبير الأطباء في منطقة تشونيا، فيليستا كيساندو: "أن المرض لم ينتشر بعد، وتم رصد العدوى في منطقة واحدة، حيث تقيأ الناس دما وماتوا بعد تأخر علاجهم في المستشفى".

 

ولفت الطبيب، إلى أن الفحص السريري الأولي أظهر أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد.

 

كانت السلطات في تنزانيا، أرسلت خبراء في مجال الصحة إلى المنطقة التي رصد فيها هذا المرض.

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