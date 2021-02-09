تفاصيل شخصية محمد جمعة في مسلسل "نسل الأغراب"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يُشارك الفنان محمد جمعة في السباق الرمضاني المقبل من خلال
مسلسل "نسل الأغراب"، ويُجسد خلال الأحداث دور شقيق الفنان أمير كرارة، والمسلسل بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، انجي المقدم، ومحمد مهران، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين أمير كرارة وأحمد السقا، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق كما يتضمن العديد من المواقف الإنسانية والمؤثرة .

وفي سياق آخر، يشارك محمد جمعة في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، ويجسد خلال الأحداث دور صحفي، والمسلسل بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، صلاح عبدالله، هشام سليم، أحمد حلاوة، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

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