بسنت النبراوي:"تطمح لتغيير حياتها للأفضل في حكاية"لا سحر ولا شعوذة "(خاص)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تشارك الفنانة بسنت النبراوي في حكاية "لا سحر ولا شعوذة" المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وهي بطولة هنا الزاهد، محمد كيلاني، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمي.

وقالت بسنت النبراوي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة شريرة وغلاوية جدًا تُدعى "غدير"، من أسرة متوسطة، تعمل في أحد البنوك مع الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد الكيلاني ولديها طموح لتغيير مسار حياتها للأفضل، وهي شخصية مختلفة تمامًا عن أي شخصية قدمتها من قبل، مُشيرة إلى أن جميع مشاهدها أمام الفنانة هنا الزاهد.

وأوضحت بسنت النبراوي أنها تم ترشيحها للعمل في حكاية "لا سحر ولا شعوذة" من خلال المخرج خالد الحلفاوي، مُعربة عن سعادتها الكبيرة بتكرار تعاونها معه، حيث أنها سبق وتعاونت معه من قبل في مسلسل "الوصية" التي قدمت فيه اغنية "بسبوسة".

وأشارت بسنت النبراوي أن كواليس العمل مع الفنانة هنا الزاهد كانت رائعة، وأن هذا أول عمل يجمعها بها، مُضيفة :"هنا انسانة رقيقة ودمها خفيف ولطيفة جدًا ومتعاونة جدًا و بتكسر الحدود اللي بينها وبين أي حد، وبتخلي القعدة حلوة، وبتخليكي بتحسي إنك عرفاها من سنين مش أول مرة تشوفيها، فبالتالي مبتبقيش متوترة وانتي بتشتغلي معاها".

"حلوة الدنيا سكر" يُعد أولى البطولات المطلقة للفنانة هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية،ويشتمل المسلسل على حكايات "لا سحر ولا شعوذة" و"ساندى كراش"، ويشارك في بطولتهما محمد الكيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، وهي بطولة محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" وهي بطولة محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" وهي بطولة أحمد سلطان، ومن المقرر عرض المسلسل يوم ١٣ فبراير المُقبل على قناة "DMC".

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