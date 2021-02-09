زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:05 ص
زورق إسرائيلي
زورق إسرائيلي
وكالات

أصدرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني ، بيانًا اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه أن زورق حربي إسرائيلي اخترق المياه الإقليمية.

 

وأضاف البيان: "بتاريخ 8 / 2 / 2021 ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 203 أمتار".

 

وتابع البيان :"تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

 

وكانت بيروت، اتهمت مرارا القوات الإسرائيلية بخرق حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال ين إسرائيل ولبنان.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

منذ 41 دقيقة

ميدو يلوم على موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

منذ ساعة الا ربع

بعد زواجه من حلا شيحة.. 10 معلومات عن معز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

01:30 ص

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع