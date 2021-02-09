محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
أوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة، التي كانت تدير اتحاد الكرة المصري السابق، أنه قام بترشيح المغربي بدر بانون مدافع الأهلي الحالي، للإنضمام للمارد الأحمر، في صيف 2018، عندما كان مديرًا للتعاقدات حينها.

وصرح محمد فضل في تصريحات تلفزيونية: أعرف قدرات بدر بانون بشكل جيد، ورشحته للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي، من اجل تدعيم خط الدفاع بعد تألقه في منتخب المغرب للمحليين، ولكنه فضل التعاقد مع المالي ساليف كوليبالي.

وأشار: أتوقع رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر في نهاية الموسم الحالي إلى أوروبا، مشيرًا ان الأهلي بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط قوي بإمكانيات ديانج.

وأوضح: إنه قام بترشيح الكاميروني فرانك كوم نجم وسط الترجي التونسي، عندما كان مديرًا للتعاقدات أيضًا.

وبسؤاله عن أزمة عقد تقنية الفيديو بالدوري المصري؟ أجاب: حصلنا على موافقة الجهة الإدارية من أجل تطبيق تقنية الفيديو، كما أن هناك جهات رقابية وافقت على اتفاقية التفاهم.

وأتم: رفضنا زيادة راتب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بنسبة 10%، وتجميد هذا البند في عقده بسبب توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن تطبيق هذا البند كان مستفزًا للشارع الرياضي المصري.

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محمد فضل صفقة الاهلي الدفاعية الاهلي

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