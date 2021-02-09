رسالة شكر وتقدير من نجوم السيرك القومي لوزيرة الثقافة





التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مع وفد من نجوم السيرك القومى، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أمس الاثنين بمقر الوزارة بالزمالك .





وأهدى الوفد درع السيرك القومى، للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تقديرا لدعمها وجهودها المستمرة لتطوير السيرك القومى، وضم الوفد الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى، والفنان أحمد ياسين، والفنان محمد ياسين، والفنان إبراهيم عبد السلام .





من جانبها رحبت الدكتورة إيناس عبد الدايم بالسادة الضيوف، لافتة إلى أن فن السيرك يعد من الفنون الفريدة فى نوعها، يعشقه كل أفراد الأسرة بمختلف أعمارها، وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد تواجد وتجوال السيرك القومى فى مختلف المحافظات، حتى يصل هذا الفن لكل ربوع مصر .



