الإعدام لعاطل وسائق وآخر مقاول لقتل سيدة بطريق رأس غارب الشيخ فضل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
محمد طه
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبد المنصف، رئيس المحكمة، بالإعدام لعاطل ومقاول وسائق لقيامهم بقتل سيدة، وألقوا جثتها بطريق غارب - الشيخ فضل.


تعود تفاصيل الواقعة لنهاية شهر مارس من عام 2018 عندما تلقي الرائد محمد عزت رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب تلقى إخطارا من سائق يفيد عثوره على جثة بطريق الشيخ فضل، والعثور على بعض المتعلقات الخاصة بها، ومن بينها ورقة مسجل عليها رقم تليفون لشخص يدعي ماهر.

على الفور تم إخطار اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، والذى أمر بتشكيل فريق بحث لضبط الجاني، وبالاشتراك مع مباحث قسم ثان الغردقة توصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من ع. ح مقاول بناء، وم. م عاطل، وم. ش سائق تاكسى.

وتبين من تفاصيل الواقعة أن المتهم الثاني المدعو م. م كانت تربطه علاقة غير شرعية مع المجنى عليها ض. ج 35 سنة مقيمة المنيا، وأنجبت منه طفلا، وقامت برفع دعوة قضائية لإثبات نسب الطفل منه وحكمت المحكمة لها.

وقام المتهم الثاني بالاتفاق مع الآخرين باستدراجها من المنيا للغردقة، بعد أن أوهمها بزواجهما رسميا، وقاموا بتأجير شقة، واتفقوا مع بعضهم البعض على أن يقَوموا بقتلها، بعد إقناعها بالسفر للقاهرة لاستكمال أوراق القضية وإجراء تحليل dna، وقاموا بقتلها بطريق غارب الشيخ فضل.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أنهم قاموا بتجريدها من ملابسها بالكامل ورش مادة تنر على وجهها حتى لا تظهر ملامحها.

كما كشفت أقوال والدة المجنى عليها فى النيابة العامة أنها متغيبة منذ منتصف الشهر الماضى تقريبا وهى متعودة الاختفاء والعودة مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم وحبس المتهمين والتجديد لهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية التي أصدرت اليوم حكمها بالإعدام للمتهمين الثلاثة.

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