"زعفان" نقيبًا للمحامين بكفر الشيخ بـ 1496 صوتًا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد دويدار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة، نتائج الفرز، للفائزين، على مقعد النقيب ومقعد الشباب ومقاعد العضوية، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62.5%، حيث شارك في الانتخابات 4715 من جملة من يحق لهم التصويت وعددهم 6672 عضوا.

وأعلنت اللجنة فوز، فراج فتوح زعفان، بمنصب نقيب المحامين بكفر الشيخ، بعدد أصوات 1496 صوتا،
وفي مقعد الشباب، أعلنت اللجنة فوز، المرشح أحمد مبروك أحمد سبوخ بعدد أصوات 1096 صوتا.

فيما أعلنت اللجنة، نتيجة الموافقة على الميزانية من عدمه، حيث تبين، رفض 2497 عضوا للميزانية، فيما أبدي 1603 أعضاء موافقتهم عليها.

كم أعلنت اللجنة نتائج الفرز لعضوية مجلس نقابة المحامين بالنسبة للمقاعد الـ9 بجميع المحاكم وهم كالتالي: عيد عزمي الخطيب عن مقعد البرلس بعدد أصوات 1850 صوتا، وعن مقعد الحامول، فاز على محمد عبدالقادر بعدد أصوات 2253، عن مقعد بندر كفرالشيخ، بعدد أصوات 1635 صوتا، وعن مقعد مركز بيلا، فاز خالد محمد المتولي غالي، بعدد أصوات 2119 صوتا.

وعن مقعد محكمة دسوق،فاز سعيد محمد العبسي، بعدد أصوات 1858 صوتا، وعن مقعد محكمة سيدي سالم، فاز، شوقي السيد الحمراوي، بعدد أصوات 1425 صوتا، وعن مقعد محكمة مركز فوه، فاز، أحمد السيد يوسف جاب الله، بعدد أصوات 1251 صوتا.

كم أعلنت اللجنة فوز، إبراهيم فتحي الحصاوي عن مقعد محكمة قلين، بعدد أصوات 1937 صوتا، وعن مقعد محكمة مركز كفر الشيخ، فاز حمدان العمدة عبد الونيس صقر، بعدد أصوات بلغ 1603 صوتا.

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