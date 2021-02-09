موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:30 ص
ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ليستر سيتي يوم السبت المقبل 13 فبراير ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره ليستر سيتي يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة كينج باور.

وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره ليستر سيتي يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD".

ويتواجد فريق ليستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يتواجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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