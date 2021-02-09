كريم عبد الخالق يبدأ تصوير "اللي مالوش كبير" مع العوضي (صور)





بدأ الفنان كريم عبدالخالق، تصوير مشاهده في مسلسل "اللي مالوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي والمغرب عرضه خلال سباق دراما رمضان ٢٠٢١.





وكشف عبد الخالق، عن شخصيته التي يقدمها في العمل بصورة مع "العوضي" معلقاً عليها "سيف الخديوي" وهي اسم شخصيته في المسلسل وذلك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"





مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.





جدير بالذكر أن كريم عبدالخالق، يشارك في مسلسل "جمال الحريم" والذي يعرض حالياً من بطولة الفنانة نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.



