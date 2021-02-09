نجم الدحيل: الأهلي بالغ في احترام بايرن ميونيخ كما فعلنا أمام الأحمر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد إدميلسون جونيور لاعب الدحيل القطري، أن الأهلي فريق كبير ويمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة، مشيرا إلى أنه لن ينسى المباراة الكبيرة التي لعبها أمامهم.

وقال إدميلسون في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي وقع أمام بايرن ميونيخ في نفس الخطأ الذي وقعنا به أمامهم، الاحترام المبالغ به للخصم، والاهتمام بالجوانب الدفاعية أكثر من الهجومية، لكن أيضا لا ننسى أن البايرن هو أقوى فريق في العالم".

وأشار إلى أن محمد هاني وعلي معلول لاعبان مميزان للغاية وقدما مباراة كبيرة أمام الدحيل، مؤكدا أنه يتعلم كرة القدم من محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وشدد على أن الأهلي أحد أقوى الأندية المتواجدة في كأس العالم للأندية، ومباراتهم أمام بالميراس بحظوظ متساوية.

وعن موقفه من اللعب في الدوري المصري، أوضح، " لا أعلم ماذا سيحدث غدا، لكن كل شيء ممكن في كرة القدم، الأمور تسير معي بشكل جيد بنادي الدحيل، وأنا سعيد بتواجدي مع الفريق".

فيما أكد أن المنافسة في الدوري القطري قوية، وفي حال تواجد الأهلي به، فإنه سيكون منافس قوي بلا شك.

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