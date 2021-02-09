نجم إنتر ميلان بديل أجويرو في مانشستر سيتي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يدرس إمكانية التعاقد مع مهاجم بديل للأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية يأن مانشستر سيتي يواصل دراسة أهدافه في السوق لإيجاد بديل أجويرو الذي من المتوقع أن يرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي خاصة وأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي الإنجليزي يفكر في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي في ظل تألق النجم البلجيكي مع النيراتزوري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من قيادة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للفريق بنجاح في غياب المهاجم رقم 9 إلا أنه سيكون في حاجة شديدة للتعاقد مع مهاجم قناص في الموسم المقبل تحديدا وأن أجويرو لن يجدد عقده مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوكاكو انضم إلى القائمة المختصرة من اللاعبين الذين يرغب السيتيزنز في التعاقد معهم وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والنرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

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