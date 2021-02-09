نجوم الفن يهنئون حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود









وعلقت رضوى الشربيني قائلة: "ألف مليون مبروك حبيبة قلبي".



يذكر أن قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود بدأت منذ عدة أشهر، واثارت الجدل بسبب عدم تعليق حلا أو معز عن علاقتهما بالنفى أو الإيجاب، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها وجمهورها، صور من حفل عقد قرانها على الداعية معز مسعود، وضم الحفل عدد قليل من الأهل والأصدقاء المقربين لهم.ونشرت حلا شيحة صور لها من حفل قرانها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئة العروسين.وعلقت الفنانة درة على الصور: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدكم"، فيما كتبت عبير صبري: "مبروك حبيبتي.. يا حلا ربنا يسعدكم".