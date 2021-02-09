تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:55 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشف الزمالك عن آخر تطورات المفاوضات مع نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء خاصة أن عقده ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وقررت لجنة كرة القدم في النادي الأبيض وبتوصية من اللجنة المؤقتة عقد جلسة مرة أخرى مع النجم التونسي من أجل التوصل لحل في أزمته الحالية مع النادي وتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك والمتحدث الرسمي للفارس الأبيض في تصريحات التليفزيونية: "اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حريصة على استمرار التونسي فرجاني ساسي."

وأضاف: "وجود فرجاني ساسي مع الفريق ضروري وهو حالة خاصة عند الجماهير والإدارة مدركة هذا الأمر بشكل تماما وسيتم التجديد له في الوقت المناسب وفقا لإمكانيات خزينة النادي."

واختتم عصام سالم تصريحاته قائلا: "تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، يعد مطلبا جماهيريا والإدارة تسعى بكل الأشكال لجمع المبالغ المطلوبة، وإتمام تجديد التعاقد مع لاعب وسط الفريق."

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