ضياء السيد: لاعبو الزمالك لابد وأن يحزنوا بمشاهدة الأهلي في مونديال الأندية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن إصرار وعزيمة لاعبي الأهلي كانت سببًا في حصد دوري الأبطال الأفريقي والتأهل لمونديال الأندية. 

وقال ضياء السيد خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، من حق لاعبي الزمالك أن تحزن وهي تشاهد الأهلي مشاركا في كأس العالم للأندية. 

وأضاف، الوصول لمنصات التتويج هو هدف كل رياضي، وهذا ما يتميز به لاعبي الأهلي بعد خسارة لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين، كان هناك إصرارًا على حصد اللقب التاسع.

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