ميدو يلوم على موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:23 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
لام الإعلامي أحمد حسام ميدو، على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "موسيماني كان عنده خوف كبير من الهزيمة بنتيجة كبيرة أمام بايرن ميونخ".

وتابع، "موسيماني لم يجهز اللاعبين نفسيًا قبل مباراة بايرن ميونخ بشكل جيد، الطبيعي إنك تخاف من بايرن ميونيخ مثل أي فريق في العالم، لكن من غير الطبيعي إنك تكون مرعوب".

وأكد أن الأهلي أخطأ في نهاية المباراة، حيث استمر في الأداء الدفاعي في نصف ملعبه على الرغم من خسارته بفارق هدفين في آخر 10 دقايق.

واستكمل، " لاعبو الخط الأمامي لم يكونوا منهكين بدنيا وكان بإمكانهم الضغط وسحب الفريق للأمام، هذه ليست شخصية الأهلي".

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