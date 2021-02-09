موعد مباراة إنتر ميلان القادمة أمام لاتسيو فى الدورى الإيطالي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره لاتسيو يوم الأحد القادم الموافق 14 فبراير ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإيطالي يوم الأحد فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان إنتر ميلان حقق الفوز على فريق فيورنتينا ضمن مباريات الجولة ال 21 من الكالتشيو بهدفين دون رد ومازال يطارد صدارة الدوري.

ويحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 47 نقطة بينما لاتسيو فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

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