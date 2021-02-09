موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام نظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم السبت القادم فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر.





وكان مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق حقق الفوز على نظيره ليفربول ضمن مباريات الجولة الماضية برباعية مقابل هدف فى لقاء قوي ظهر فيه سيتي، بينما توتنهام حقق الفوز تحت قيادة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق على حساب ويست بروميتش بهدفين دون رد.





وتقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير يوم السبت فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 50 نقطة بينما فريق توتنهام فى المركز الثامن برصيد 36 نقطة.



