مولده النرويجي يواجه هوفنهايم الألماني في إسبانيا بسبب كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
يخوض نادي مولده النرويجي مباراته أمام هوفنهايم في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في إسبانيا يوم 18 فبراير الجاري بسبب عدم السماح لمنافسه الألماني بدخول النرويج نظرا للقيود الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

وأوضح الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن المباراة ستقام على ملعب فياريال، على أن تقام مباراة الإياب في 25 من شباط/فبراير الجاري على ملعب سينهايم معقل هوفنهايم.

وأغلقت النرويج حدودها بدءا من 29 كانون ثان/يناير الماضي أمام جميع من لا يحملون الجنسية أو لا يملكون حق الإقامة في النرويج ، ولا تنطبق الاستثناءات المحدودة التي تسمح بها السلطات، على الأحداث الرياضية.

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