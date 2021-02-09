ابن دروغبا ينضم لفريق في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
أعلن المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكرة القدم، نادي فولغوري كاراتيزي، اليوم الإثنين، تعاقده مع ابن مهاجم تشيلسي وكوت دبفوار السابق، ديدييه دروغبا، إيزاك دروغبا.



انضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يلعب مهاجماً مثل والده إلى النادي المنتمي لمنطقة لومبارديا، بعد فترات مع فرق الشباب في تشيلسي، وفريق تحت 19 عاماً، والفريق الثاني لنادي غانغون الفرنسي.



وبدأ والده ديدييه مسيرته في دوري الدرجة الثانية الفرنسي مع لومان، وفاز بعد ذلك بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة ألقاب لكأس الاتحاد الانجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، كما فاز بلقب في تركيا مع غلطة سراي، وأصبح هداف كوت ديفوار على مر العصور قبل الاعتزال في 2018.



وستكون مهمة إيزاك الآن مساعدة فريقه الجديد على الصعود للدرجة الثالثة، حيث يحتل المركز السابع في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الرابعة، مبتعداً بنقطتين عن المراكز التي تخوض ملحق الترقي.

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