ميدو: أتمنى احتراف محمد الشناوي في أوروبا

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالمستوى الذي يقدمه محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد الشناوي حارس مرمي مشرف، ويستطيع اللعب في أكبر أندية أوروبا، أتمنى أن أراه محترفًا يومًا ما".





وأشار ميدو إلى أن الأهلي لعب مباراة قتالية أمام بايرن ميونيخ، لكن على المستوى الفني، فالأداء كان متواضعًا للغاية، موضحا أن الأحمر يجب عليه أن لا يلعب أمام بالميراس البرازيلي بخوف كما لعب أمام بايرن ميونخ.





وتابع، "إذا لعب الأهلي مباراة بايرن ميونيخ بجراءة أكبر ومحاولات أكثر على مرمى المنافس كنت أثق أن البعض من جمهور الأهلي سيخرج من المباراة بسعادة ورضا أكبر حتى لو خسر الفريق 3 و4".





واستكمل، " البعض يحاول التعظيم في أداء الأهلي في مباراة اليوم، لكن الواقع أن الأداء الفني كان ضعيف جدا".



