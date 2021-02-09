عاجل.. أول تعليق للداعية معز مسعود بعد عقد قرانه على النجمة حلا شيحة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

عقد مساء أمس قران الداعية الإسلامي معز مسعود على النجمة حلا شيحة، وسط حفل صغير ضم عدد قليل من الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر معز مسعود عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة من قرانهما، وعلق قائلًا: "استمرى في الابتسام والتألق حبيبتى".

كما نشر صورة أخرى مع الفنانة حلا شيحة عقب عقد القران، مستشهدًا بالآية القرآنية: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}.

يذكر أن قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود بدأت منذ عدة أشهر، واثارت الجدل بسبب عدم تعليق حلا أو معز عن علاقتهما بالنفى أو الإيجاب، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

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