وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بأمن السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن مشكلة بلاده مع إيران، إنها تتنكر لالتزاماتها مع الدول الأخرى.





وأضاف "بلينكن"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إنهم ملتزمين بأمن السعودية ونسعى لدور دبلوماسي حيوي في اليمن.



