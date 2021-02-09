وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بأمن السعودية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:24 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن مشكلة بلاده مع إيران، إنها تتنكر لالتزاماتها مع الدول الأخرى.

وأضاف "بلينكن"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إنهم ملتزمين بأمن السعودية ونسعى لدور دبلوماسي حيوي في اليمن.

وفي أول إفادة صحفية صادرة عن البيت الأبيض، بعد تولي جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قال إن إيران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران.

وأوضح البيت الأبيض، أن دبلوماسية المتابعة ستؤدي إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي، مؤكدا: نخطط لأن تكون مفاوضات إيران جزءا من مشاورات بايدن المبكرة مع الحلفاء، ونسعى لتعزيز القيود النووية على إيران.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجيه الامريكي بوابة الفجر الفجر أنتوني بلينكن

أخبار تهمك

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الخليفي يعد فلورنتينو بيريز بعدم المساس بنجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إبراهيم سعيد يكشف سبب هزيمة الأهلي من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح غير متوقع من زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل - السعودية | ماتيس يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا والسعودية

بعد البحرين.. وزير الخارجية الأمريكي يصل الإمارات

مضيق هرمز.. صراع بين إيران وبريطانيا وأمريكا

ترامب: سنفرض عقوبات دولية على إيران

عاجل.. الولايات المتحدة تعلن دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ

مرشح بايدن وزارة الخارجية: ملتزمون ببقاء القدس عاصمة لإسرائيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

01:30 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

12:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع