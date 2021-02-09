وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بأمن السعودية
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:24 ص
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن مشكلة بلاده مع إيران، إنها تتنكر لالتزاماتها مع الدول الأخرى.
وأضاف "بلينكن"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إنهم ملتزمين بأمن السعودية ونسعى لدور دبلوماسي حيوي في اليمن.
وفي أول إفادة صحفية صادرة عن البيت الأبيض، بعد تولي جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قال إن إيران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران.
وأوضح البيت الأبيض، أن دبلوماسية المتابعة ستؤدي إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي، مؤكدا: نخطط لأن تكون مفاوضات إيران جزءا من مشاورات بايدن المبكرة مع الحلفاء، ونسعى لتعزيز القيود النووية على إيران.
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