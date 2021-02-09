ميدو: لاعبو الأهلي فقدوا الإيمان بأنفسهم أمام البايرن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم أداءًا مميزًا أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي خسرها بثنائية نظيفة، مساء أمس الإثنين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي لعب بروح عالية وقدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ".

وأشار إلى أن هناك العديد من النواقص الفنية، لدى النادي الأهلي، خاصة في النواحي الهجومية، موضحا أن نتيجة المباراة مرضية إلى حد كبير.

وأوضح أن لاعبو الأهلي فقدوا الإيمان بأنفسهم أغلب أوقات المباراة، واصفًا لاعبي الأحمر بـ" الرجالة".

وواصل، "الأهلي بدأ المباراة مرعوب من بايرن ميونيخ، لكن مع مرور الوقت اكتسب اللاعبون الثقة، وفي ذلك الوقت كان يجب أن يزيدوا في النواحي الهجومية".

أخبار تهمك

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 9 ساعات

الخليفي يعد فلورنتينو بيريز بعدم المساس بنجم ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

تصريح غير متوقع من زيدان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

بالقبلات.. الصور الأولى من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ 40 دقيقة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ ساعتين

موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بالحجاب..أول صور لحلا شيحة والداعية معز مسعود من حفل زفافهما

منذ ساعتين

إبراهيم سعيد يكشف سبب هزيمة الأهلي من بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

01:30 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

12:14 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع