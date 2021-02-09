ميدو: لاعبو الأهلي فقدوا الإيمان بأنفسهم أمام البايرن

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم أداءًا مميزًا أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي خسرها بثنائية نظيفة، مساء أمس الإثنين.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي لعب بروح عالية وقدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ".





وأشار إلى أن هناك العديد من النواقص الفنية، لدى النادي الأهلي، خاصة في النواحي الهجومية، موضحا أن نتيجة المباراة مرضية إلى حد كبير.





وأوضح أن لاعبو الأهلي فقدوا الإيمان بأنفسهم أغلب أوقات المباراة، واصفًا لاعبي الأحمر بـ" الرجالة".





وواصل، "الأهلي بدأ المباراة مرعوب من بايرن ميونيخ، لكن مع مرور الوقت اكتسب اللاعبون الثقة، وفي ذلك الوقت كان يجب أن يزيدوا في النواحي الهجومية".



