هكذا علقت هنا شيحة على زواج شقيقتها من معز مسعود.. فماذا قالت؟

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شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها وجمهورها، صور من حفل عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على الداعية معز مسعود.



ونشرت هنا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور من عقد شقيقتها الفنانة حلا شيحة.



وعلقت قائلة"تم عقد قران حبيبتي واختي وروحي ونصفي الاخر حلا الجميله قلباً وقالباً علي الذي اختاره قلبها وايده عقلها.. يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير.. بحبك قوي يا حلولا .. النهاردة من اسعد ايام حياتي لاني شيفاكي مبسوطة .. يا رب دايما مبسوطه بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضي عليكوا".



يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة كان مشاركتها في بطولة مسلسل "شاهد عيان" والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الأخير، "شاهد عيان" تدور أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت، من بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، وسيناريو وحوار أحمد مجدي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.