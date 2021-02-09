انتخابات المحاميين بالبحيرة.. "النحاس" نقيبا للجنوب و"عودة" للشمال

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة محامين جنوب البحيرة، فوز علاء النحاس، نقيبا لمحامين جنوب البحيرة، ومحمود سعد منصور بمقعد الشباب بعد تغلبه على أربعة مرشحين على ذات المقعد.

كما فاز يوسف فتحي المهداوي، بمقعد محكمة إيتاي البارود، محمود شبيب، مقعد محكمة كوم حمادة، هاني محسن، مقعد محكمة أبوالمطامير، أمير الخرادلي، مقعد محكمة شبراخيت، حمدي جمعه، مقعد محكمة الرحمانية، حمدي أبومندور، مقعد محكمة الدلنجات، عمرو عيسى، مقعد محكمة وادي النطرون.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة شمال البحيرة، فوز عبدالمنعم عودة، نقيبا لمحامين شمال البحيرة، للدورة الثانية على التوالي، وأحمد سويدان، بمقعد الشباب بعد تغلبه على أربعة مرشحين على ذات المقعد.

كما فاز رامي الحديني، عن مقعد محكمة بندر دمنهور، عبدالحليم زنباع، عن مقعد محكمة مركز دمنهور، زكريا معاذ، عن مقعد محكمة أبوحمص، نادر هيبة، عن مقعد محكمة مركز كفر الدوار، محمود الشاذلي، عن مقعد محكمة بندر كفر الدوار، جابر رفاعي، عن مقعد محكمة حوش عيسى، أشرف حلقها، عن مقعد محكمة ادكو، بينما فاز بالتزكية كلا من: الهيثم تيسير، عن مقعد محكمة رشيد، تامر مجاهد، عن مقعد محكمة المحمودية.

كان مئات المحامين توافدوا على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المحامين بنقابتي شمال البحيرة وجنوب البحيرة، وتنافس مرشحان على منصب النقيب في نقابة شمال ومثلهم في نقابة جنوب، بينما تنافس على العضوية 41 مرشحًا، و10 آخرون على مقعدي الشباب في النقابتين.

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