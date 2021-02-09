الخليفي يعد فلورنتينو بيريز بعدم المساس بنجم ريال مدريد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
قدم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وعدًا لنظيره فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بشأن التعاقد مع قائد الميرنجي سيرجو راموس.

وعد ناصر الخليفي إلى فلورنتينو بيريز بشأن راموس
تحدث تقرير صحفي فرنسي عن الوعد الذي قدمه ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لنظيره فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، يرغب في ضم القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس لاعب ريال مدريد بعد نهاية عقده مع الميرنجي في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الخليفي قطع وعدًا لبيريز، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي رغم رغبته في ضم قائد الميرنجي، إلا أنه لن يحاول التعاقد معه حتى تنتهي مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد بشكل نهائي.

ومن المقرر أن ينتهي عند القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الجدير بالذكر أن القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، كان جمد مفاوضاته مع الميرنجي في ظل رغبته في الحصول على 12 مليون يورو كراتب سنوي، فيما يريد النادي الأبيض تخفيض راتبه لـ 10 ملايين.

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