بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، غاضبة بشكل كبير من ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، وحسين الشحات، وذلك بسبب مصافحتهما لمحمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك استياء كبير جدًا من جانب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، بسبب مصافحة كهربا والشحات لمحمد أبو تريكة بالأيدي، عقب مباراة بايرن ميونخ، لأن هذا يخالف نظام البطولة".

وتابع ميدو، "أبو تريكة ووائل جمعة طلبا مقابلة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الأيام الماضية بفندق الإقامة، إلا أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية رفضت ذلك، بسبب الإجراءات الاحترازية وقواعد البطولة".

جدير بالذكر أن الأهلي خسر بهدفين  نظيفين، أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء أمس الإثنين.

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