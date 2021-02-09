حلا شيحة ليست الأولى.. تعرف على عدد زيجات الداعية معز مسعود

الزوجة الأولى "





بسنت نور الدين



شيرى عادل











احتفلت الفنانة حلا شيحة مساء أمس بعقد قرانها على الداعية معز مسعود، بعد قصة حب وخطوبة استمرت عدة أشهر، لكن شيحة ليست الزوجة الأولى لمعز مسعود.تعرف على عدد زيجات معز مسعود..تزوج الداعية الاسلامى معز مسعود فى بداية حياته الزوجية عام 2003 من فتاة تدعى سارة وهي ملكة جمال الجامعة الأمريكية.أعلن معز مسعود فى عام 2017 زواجه من المرشدة السياحية بسنت نور الدين والتي نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يستمر الزواج إلا 6 أشهر فقط بسبب اختلاف في الآراء بينهما وفق ما أعلنته بسنت.تأتى الزيجة الثالثة للداعية معز مسعود من الفنانة شيري عادل، وذلك بعد أن شاركته مسلسل "السهام المارقة" في عام 2019 .لكن سرعان ما انفصلا، ليعلن مجدداً زواجه من الفنانة حلا شيحة لتصبح الزيجة الرابعة في حياته الزوجية.