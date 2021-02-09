حلا شيحة ليست الأولى.. تعرف على عدد زيجات الداعية معز مسعود

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


احتفلت الفنانة حلا شيحة مساء أمس بعقد قرانها على الداعية معز مسعود، بعد قصة حب وخطوبة استمرت عدة أشهر، لكن شيحة ليست الزوجة الأولى لمعز مسعود.


تعرف على عدد زيجات معز مسعود..

 الزوجة الأولى "سارة"

تزوج الداعية الاسلامى معز مسعود فى بداية حياته الزوجية عام 2003 من فتاة تدعى سارة وهي ملكة جمال الجامعة الأمريكية.

بسنت نور الدين
 أعلن معز مسعود فى عام 2017 زواجه من المرشدة السياحية بسنت نور الدين والتي نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يستمر الزواج إلا 6 أشهر فقط بسبب اختلاف في الآراء بينهما وفق ما أعلنته بسنت.

شيرى عادل
تأتى الزيجة الثالثة للداعية معز مسعود من الفنانة شيري عادل، وذلك بعد أن شاركته مسلسل "السهام المارقة" في عام 2019 .

لكن سرعان ما انفصلا، ليعلن مجدداً زواجه من الفنانة حلا شيحة لتصبح الزيجة الرابعة في حياته الزوجية.


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