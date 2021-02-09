ماذا حدث في عزبة الهجانة بعد زيارة السيسي؟ برلماني يجيب

قال النائب محمد السلاب، أحد نواب دائرة مصر الجديدة، إن أصداء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعزبة الهجانة كانت مهمة، خاصة أن هذه البقعة يقطنها ما يزيد عن مليوني مواطن، وتعاني نقصًا في الخدمات بشكل كبير جدًا.





وتابع "السلاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين: "زيارة الرئيس للمنطقة أحدثت فرحة غامرة وسط الأهالي برفقة المحافظ و11 وزيرًا، حيث استشعروا اهتمام الرئيس بهم، وأن حلمهم الطويل الذي يصل عمره لنحو 20 سنة اقترب من التحقق، حيث أشعرتهم الزيارة بطمأنينة، أن شبح هدم منازلهم انتهى، لأن زيارة الرئيس تعني التطوير، وأنه لن يتم نقلهم من المكان ولا إزالة منازلهم".





وحول الاجراءات التنفيذية المرتقبة للمنطقة، كشف النائب أنه بالفعل وإعتبارًا من اليوم بدأت عمليات رصف الشوارع الرئيسية في المنطقة وبدأت عمليات التأهيل.





وكشف عن موقف يعكس رغبة أهالي العزبة في التطوير وعدم معارضتة قائلا: "الجميل النهاردة إن الأجهزة التنفيذية لما نزلت برفقة نائب محافظ القاهرة وطلبوا من الناس إزالة بعض الإشغالات لتطوير الطرق، الناس فرحت وفورًا وبنفسهم قاموا برفع الإشغالات، وقاموا بتسهيل عمل الأجهزة التنفيذية على الأرض".



