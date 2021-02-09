يوسف الحسيني: العاصمة الإدارية الجديدة أفخم من نيويورك (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن بناء العاصمة الإدارية الجديد يأتي في إطار بناء مستقبل مصر، معقبًا:" العاصمة الإدارية كلها شياكة، ومصر تستحق أن تكون على أحدث طراز معماري".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن العاصمة الإدارية أفضل من دبي، معقبًا: "يا راجل العاصمة الجديد أحلى وأفخم من نيويورك، واللي ما يشفش دا ويتبسط وينشكح، ويرقص قبله فرحًا وطربًا اكيد عنده مشكلة".



