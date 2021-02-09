موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد على موعد مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، في نهائي كأس السوبر المصري.

وحدد مسؤولو اللجنة الثلاثية على إقامة مواجهة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي السوبر المصري بعد 30 سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذى حددته اللجنة لنهاية مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وناقش مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، خلال الساعات الماضية موعد مباراة السوبر، وتم الاتفاق على الإنتهاء من مسابقتي الدوري المصري وكأس مصر هذا الموسم أولا، ومن ثم إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

وفي سياق آخر تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، هزيمة من بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، بهدفين نظيفين في دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية.

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