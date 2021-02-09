بيج رامي عن تبرعه بأجره في "صاحبة السعادة": "أقل حاجة أقدمها لصندوق تحيا مصر" (فيديو)

أعلن البطل المصري بيج رامي، بطل كمال الأجسام عن تبرعه بأجره في برنامج "صاحبة السعادة" لصندوق تحيا مصر.





وقال "بيج رامي" خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "دي ام سي": "البطولة بالنسبة ليا في الأول كانت حاجة شخصية وكنت باللعب علشان الفلوس والشهرة، وبعد كدهوخلال السنوات الماضية، كانت مصر حواليا".





وأضاف "أنا بعرف أقيم نفسي كويس، ولكن أنا في بلدي ومش جاي أبيع نفسي، وأقل حاجة أقدمها لصندوق تحيا مصر هو أجري في البرنامج، وأنا مش عايز أقول إني بعمل حاجة لمصر".



