شاهد.. عمرو أديب: "اللي فتح نصبة شاي في العاصمة الإدارية.. ربنا كرمه"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:45 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن العاصمة الإدارية الجديدة بها عدد ضخم من المشروعات من مدارس وجامعات ونوادي ومجلس وزراء، وبرلمان، وغيرهم، لافتا إلى أن الدولة لا تبني كمباوند ولكن تبني القاهرة الجديدة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن العاصمة الإدارية وفرت العديد من فرص العمل، مضيفا: "كل العمال اللي شغالين في العاصمة الإدارية بيروحوا اخر النهار جبهم عمران، مش بيسقفوا للريس بيسقفوا لبلدهم اللي وفرت لهم فرصة عمل".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أي واحد فتح نصبة شاي في العاصمة الإدارية ربنا كرمه".

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