شاهد.. وحدات إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:13 ص
هدى عبدالرازق
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لإسكان العاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر، معقبا: "نافذة جديدة ومستقبل جديد".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "شوفوا الفرق بين ده وبين اللي كنا بنشوفه امبارح بعزبة الهجانة"، متابعا: "كل ده من عرق المصريين، وجهد الوزارات"، متابعا: "هتشوفوا البلد هتمد إيدها في إيه تاني وتقوم بتطويره".
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