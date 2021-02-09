شاهد.. وحدات إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:13 ص
إسكان العاصمة الإدارية
إسكان العاصمة الإدارية
هدى عبدالرازق
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لإسكان العاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر، معقبا: "نافذة جديدة ومستقبل جديد".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "شوفوا الفرق بين ده وبين اللي كنا بنشوفه امبارح بعزبة الهجانة"، متابعا: "كل ده من عرق المصريين، وجهد الوزارات"، متابعا: "هتشوفوا البلد هتمد إيدها في إيه تاني وتقوم بتطويره".

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