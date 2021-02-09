"هشام الهلباوي": اختيار 28 مركزًا للمرحلة الأولى لتطوير القرى بجنوب الصعيد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إن تطوير القرى هو مشروع طموح ويعتبر مشروع القرن، مشيدًا بقرار القيادة السياسية باتخاذ خطوة نحو تطوير هذه القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف "الهلباوي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه المرحلة الأولى من تطوير القرى بدأت بـ51 مركزًا وفقًا لعدد من المعايير.

وأشار إلى أنه تم اختيار القرى الأكثر فقرا لتكون ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى، موضحًا أنه سيتم إنشاء مجمع خدمات لهذه القرى، وتم اختيار 38 مركزا للمرحلة الأولى من هذا المشروع في جنوب الصعيد.

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