"هشام الهلباوي": اختيار 28 مركزًا للمرحلة الأولى لتطوير القرى بجنوب الصعيد

قال هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إن تطوير القرى هو مشروع طموح ويعتبر مشروع القرن، مشيدًا بقرار القيادة السياسية باتخاذ خطوة نحو تطوير هذه القرى الأكثر احتياجًا.





وأضاف "الهلباوي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه المرحلة الأولى من تطوير القرى بدأت بـ51 مركزًا وفقًا لعدد من المعايير.



