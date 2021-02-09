برفقة محمد رمضان.. مايا دياب فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة مايا دياب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مايا دياب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها برفقة الفنان محمد رمضان وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

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