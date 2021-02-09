بالقبلات.. الصور الأولى من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

احتفلت  الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها بالداعية الإسلامي معز مسعود وذلك بأحد فنادق القاهرة وبحضور أفراد العائلتين.

وشاركت الفنانة حلا شيحة أول صور من عقد قرانها والذي ظهر به حضور أفراد العائلتين فقط والتي منع فيها حضور الصحافة والإعلام ومنع الكاميرات داخل الفندق.

وجاء أول تعليق لحلا شيحة على هذه الصور قائله: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة أقيم حفل زفافها اليوم بالداعي الإسلامي معز مسعود في أخد فنادق القاهرة وذلك عقب أخبار ارتباطهم التي اتنشرت ولم ترد عليها حلا شيحة بالنفي أو الإثبات.


بالقبلات.. الصور الأولى من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود
بالقبلات.. الصور الأولى من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود
بالقبلات.. الصور الأولى من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود
بالقبلات.. الصور الأولى من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود
بالقبلات.. الصور الأولى من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود
بالقبلات.. الصور الأولى من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

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