يوسف الحسيني عن اجتماع الجامعة العربية لدعم فلسطين: مصر لن تغيب عن دورها العربي (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا عن اجتماع الجامعة العربية لدعم فلسطين برئاسة مصر، إن "القاهرة لم تغيب أبدًا عن المشهد العربي، مصر داعمة دائمًا لوحدة الشعوب العربية، من خلال قدرتها الدبلوماسية الأقدم والأرسخ في المنطقة".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن مصر ترأست اجتماع الجامعة العربية الطارئة، معقبة:" طول ما مصر قوية، طول مال الجامعة العربية قادرة على استعادة دورها وعافيتها، وهذا ليس انتقاصا بأي حال من الأحوال بدور أي دولة عربية".



