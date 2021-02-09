شاهد.. عمرو أديب: "الناس اللي بيهاجموا العاصمة الإدارية زهقوا وبطلوا"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية تعمل على محورين بالتوازي وهما اصلاح الماضي، والنظر للمستقبل، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد اليوم العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة العمل.

وأشار "الرقب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مبنى مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة به قاعة تستوعب 1000 عضو، مضيفا: "المجلس العالي مش بنعرف نقعد 400 نائب مع بعض".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الناس اللي بتهاجم العاصمة الإدارية الجديدة من برة زهقوا وبطلوا يهاجمونا لأنهم لقوها حصلت.

