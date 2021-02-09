أبو الدهب يعلق على أداء الأهلي أمام بايرن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
أكد محمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق أن هزيمة المارد الأحمر من بايرن ميونخ بهدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية نتيجة طبيعية. 

وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الخسارة أمام بايرن ميونخ كشفت المستوي الحقيقي للكرة المصرية والأفريقية والاهلي رغم الهزيمة تماسك فى معظم أوقات اللقاء".

وأضاف: "موسيماني لم يستطيع إدارة المباراة بشكل جيد من الناحية الفنية وكان هناك خطأ فى التشكيل".

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي الخميس القادم في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.

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